СМИ сообщили о возможной отставке пяти глав регионов

В ближайшее время может произойти отставка пяти глав российских регионов. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Среди вероятных кандидатов на отставку значатся глава Республики Карелия (Александр Худилайнен), губернаторы Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей, а также руководители Пермского края (Виктор Басаргин) и Бурятии (Вячеслав Наговицын).

По словам еще одного собеседника издания, ситуация в этих субъектах Федерации «непростая и требует скорейшего принятия решений». В то же время он отметил, что смена глав регионов может произойти не везде.

Ранее в понедельник Басаргин заявил журналистам, что намерен обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о сложении своих полномочий.

В середине декабря фонд «Петербургская политика» и холдинг «Минченко консалтинг» представили рейтинг политической выживаемости глав российских регионов, в котором политологи спрогнозировали отставку восьми губернаторов. Работу руководителя Пермского края эксперты оценили на «два с плюсом».

Басаргин был назначен пост главы Пермского края в мае 2012 года. До этого, с октября 2008 года, он занимал должность министра регионального развития России.