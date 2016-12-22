Пермский губернатор-«двоечник» распустил правительство

Глава Пермского края Виктор Басаргин на закрытом заседании кабмина принял решение отправить правительство в отставку. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщила пресс-служба губернатора, передает ТАСС.

«Таким образом в Прикамье стартовал первый этап масштабной административной реформы. Этим решением губернатор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной власти», — уточнили в краевой администрации.

До формирования нового состава кабмина действующим министрам поручено исполнять свои обязанности. При этом пост председателя правительства в новой организационной структуре отсутствует.

12 декабря фондом «Петербургская политика» и холдингом «Минченко консалтинг» был представлен рейтинг политической выживаемости губернаторов. Исходя из его показателей, политологи предрекли отставку восьми губернаторов. Работу Басаргина эксперты оценили на «два с плюсом».