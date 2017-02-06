Политолог расширил список потенциальных отставников среди губернаторов

Список потенциальных кандидатов на увольнение с должностей глав регионов шире, чем сообщают СМИ. Такую точку зрения высказал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру». в понедельник, 6 февраля.

«Я бы к этому списку добавил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Там тоже ситуация сложная: протестные настроения нарастают, выборы в Госдуму прошли не очень удачно», — сказал Калачев.

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По его словам, есть и такие главы субъектов федерации, которые могут оставить посты не из-за плохих управленческих решений, а по состоянию здоровья. «Евгений Савченко, Белогородская область, например, все-таки 24-й год в регионе, с 1993 года. У него особые отношения, он эффективный управленец, но здоровье плохое — это общеизвестный факт, поэтому его будут менять», — пояснил эксперт.

Ранее в понедельник пермский губернатор Виктор Басаргин объявил о планах досрочно сложить свои полномочия. Он уточнил, что уже обратился с соответствующей просьбой к главе государства.

В тот же день газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю допустила отставку нескольких руководителей субъектов федерации. Среди вероятных кандидатов значились главы Карелии (Александр Худилайнен), Бурятии (Вячеслав Наговицын), губернаторы Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей, а также руководитель Пермского края (Виктор Басаргин).