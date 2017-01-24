Песков высказался о новогоднем отдыхе губернатора Приморья в Дубае

Инициативы, касающиеся запрета чиновникам отдыхать за рубежом, требуют проверки с точки зрения закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 24 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Рекомендовать чиновникам отдыхать в России безусловно можно. Безусловно, в России расширяется туристическая индустрия, местами начали снижаться цены. Другое дело — это вопрос введения мер какого-то не рекомендательного, а принудительного характера», — сказал Песков.

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Таким образом он прокомментировал законотворческую инициативу депутатов Госдумы, которая появилась после скандала с главой Приморья Владимиром Миклушевским. Чиновника уличили в том, что он отдыхал в Дубае, несмотря на обещание встретить Новый год во Владивостоке с семьей.

Ранее во вторник член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил радиостанции «Говорит Москва», что в отдыхе за границей нет ничего предосудительного, однако нарушение публичных обещаний аморально, особенно для представителя власти.

Он добавил, что готов выступить с законопроектом, обязывающим госслужащих отдыхать в России. «Мы обязательно выступим с инициативой по этому поводу, сейчас попытаемся облачить ее в какой-то нормативный акт либо поправку к закону и предложим к рассмотрению», — добавил Свищев.

Как уточняет радиостанция, 1 января Миклушевский в Instagram разместил фото прогулки с собакой по своей резиденции. Однако местные СМИ и пользователи соцсетей уверены, что губернатор Приморья справлял Новый год в ОАЭ. Позже в интернете появилась петиция с требованием уволить чиновника.