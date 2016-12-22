Глава Приморья уволил помещенного под домашний арест заместителя

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял отставку своего заместителя Сергея Сидоренко, который находится под следствием. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте администрации региона.

При этом губернатор призвал «не вешать на человека ярлыки» заранее. «В данной ситуации Сидоренко совершил мужской поступок — передал мне заявление об увольнении, чтобы не подводить коллег. Я его подписал», — рассказал Миклушевский.

21 декабря глава региона воздержался от комментариев после того, как вице-губернатор был помещен под домашний арест. «Хочу подчеркнуть и слова президента России Владимира Путина, которые я полностью разделяю: вину человека может установить только суд», — заявил Миклушевский.

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Ранее в тот же день стало известно, что Сидоренко отправлен под домашний арест на два месяца. Чиновника подозревают в совершении преступлений по статье 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьи 15 УК России «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Дело расследует управление ФСБ по Приморскому краю.

20 декабря источник в региональных правоохранительных органах рассказал, что Сидоренко подозревается в злоупотреблениях при распределении финансовой помощи в пострадавшие от тайфуна районы края.

Сергей Сидоренко курирует в администрации региона вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, лицензирования и торговли. Он занимает эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом Заксобрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.