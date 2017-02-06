В Кремле затруднились прокомментировать отставку пермского губернатора

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию о грядущей отставке губернатора Пермского края Виктора Басаргина. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС.

«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», — сказал Песков.

Ранее в понедельник Басаргин заявил журналистам, что намерен обратиться к главе государства с просьбой о сложении своих полномочий.

22 декабря Басаргин на закрытом заседании кабмина объявил об отставке регионального кабмина. «Таким образом в Прикамье стартовал первый этап масштабной административной реформы. Этим решением губернатор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной власти», — уточнили в краевой администрации.

Ранее в декабре фонд «Петербургская политика» и холдинг «Минченко консалтинг» представили рейтинг политической выживаемости глав российских регионов. Исходя из его показателей, эксперты предрекли отставку восьми губернаторов. Работу Басаргина политологи оценили на «два с плюсом».

Басаргин возглавил Пермский край в мае 2012 года. До этого, с октября 2008 года, он являлся министром регионального развития России.