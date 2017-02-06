Басаргин объявил об отставке с поста губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин в понедельник, 6 февраля, заявил о досрочном сложении своих полномочий, передает «Интерфакс».

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — сообщил он журналистам.

По его словам, до сентября осталось немного времени, и кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, «должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона».

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. Ранее, с октября 2008 года, он являлся министром регионального развития России.

12 декабря фонд «Петербургская политика» и холдинг «Минченко консалтинг» представил рейтинг политической выживаемости губернаторов. Исходя из его показателей, политологи предрекли отставку восьми губернаторов. Работу Басаргина эксперты оценили на «два с плюсом».