Новгородский губернатор объявил об отставке

Губернатор Новгородской области Сергей Митин принял решение досрочно покинуть свой пост. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга в понедельник, 13 февраля, передает ТАСС.

Митин добавил, что не планирует участвовать в выборах осенью этого года, поэтому обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать ему новое поручение.

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6 февраля о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, врио руководителя Прикамья назначен бывший глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

Спустя день в отставку подал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. На этом посту его сменил бывший замглавы Минтранса России Алексей Цыденов.

Сергей Митин возглавил Новгородскую область в августе 2007 года. До этого, в 2004-2007 годах, занимал должность замминистра сельского хозяйства, в 2000-2004 годах — замминистра промышленности, науки и технологий.