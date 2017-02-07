Врио главы Бурятии назначен бывший замминистра транспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, до этого занимавшего должность заместителя министра транспорта РФ. Об этом сообщает сайт Кремля.

В ходе рабочей встречи с президентом Цыденов перечислил направления работы, которые, по его мнению, требуют особого внимания. «Первое — это, конечно, природные [особенности Бурятии] с точки зрения развития туризма. Это большой запас востребованных полезных ископаемых (...). Хороший потенциал у сельского хозяйства. Есть небольшое, но все-таки высокотехнологичное производство, которое в рамках импортозамещения и нынешних реалий тоже [имеет] достаточно уверенные перспективы», — сказал врио республики.

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Цыденов отметил, что жителям Бурятии нужны качественные дороги, хорошие условия жизни и выстроенная социальная сфера, в первую очередь медицина и образование. «Есть определенные идеи — постараюсь реализовать», — добавил чиновник.

Ранее 7 февраля руководитель Бурятии Виктор Наговицын направил главе государства заявление с просьбой о досрочной отставке. Президент принял отставку Наговицына.

Цыденов работал на посту замминистра транспорта РФ с июня 2012-го. До этого возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта.