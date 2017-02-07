Глава Бурятии подал президенту заявление об отставке

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает во вторник, 7 февраля, ТАСС со ссылкой на заявление губернатора.

«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике», — заявил Наговицын. «Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, это достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа — два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», — добавил он.

Пресс-секретарь Наговицына в интервью РИА Новости сообщил, что решение губернатора было неожиданным. Ранее источник в правительстве республики сообщал, что Наговицын не намерен покидать свой пост и будет баллотироваться на новый срок.

Вячеслав Наговицын возглавил Бурятию в июне 2007 года, его кандидатура была утверждена Народным Хуралом республики по представлению президента РФ Владимира Путина. В мае 2012 года Наговицын был переизбран на второй срок, его выдвижение поддержал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы государства.

6 февраля прошение об отставке Путину подал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Глава государства подписал соответствующий указ. Исполняющем обязанности главы региона назначен Максим Решетников, ранее руководивший столичным департаментом экономической политики и развития.

В тот же день газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю допустила отставку нескольких руководителей субъектов федерации. Среди вероятных кандидатов значились главы Карелии (Александр Худилайнен), Бурятии (Вячеслав Наговицын), губернаторы Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской (Павел Коньков) областей, а также руководитель Пермского края (Виктор Басаргин).