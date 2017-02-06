В Кремле отреагировали на сообщения об отставке главы Пермского края

Изменение губернаторского корпуса — не часть какой-либо кампании, а нормальный рабочий процесс. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля, комментируя сообщения о возможной отставке главы Пермского края Виктора Басаргина, в понедельник, 6 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, что сам президент неоднократно говорил, что это процесс обновления, собственно, это такая константа его линии, и очевидно, что эта линия будет продолжаться, это первое. Что касается оценки работы губернатора [Пермского края] Басаргина, то давайте все-так дождемся решений, которые примет президент», — сказал Песков.