Главе Департамента экономполитики Москвы предложили возглавить Пермский край

Президент России Владимир Путин предложил занять должность временно исполняющего обязанности главы Пермского края руководителю Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПР) Максиму Решетникову. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы с Решетниковым президент отметил, что чиновник всегда сохранял связь с Пермским краем, где он родился. «Если я вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности губернатора?» — поинтересовался Путин. Решетников в ответ согласился, добавив, что для него это назначение станет большим доверием.

Ранее в понедельник пермский губернатор Виктор Басаргин направил Путину заявление о своей досрочной отставке. Глава государства подписал соответствующий указ, уточняет РИА Новости.