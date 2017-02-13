Глава АСИ стал врио губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио руководителя региона главу Агентства стратегических инициатив (АСИ) Андрея Никитина. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 13 февраля.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Митина С. Г. по собственному желанию. Назначить Никитина Андрея Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в указе. Документ вступает в силу со дня его подписания.

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7 февраля рапорт об отставке подал глава Бурятии Вячеслав Наговицын. На этом посту его сменил бывший замглавы Минтранса России Алексей Цыденов.

Днем ранее о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, врио руководителя Прикамья назначен бывший глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

37-летний Андрей Никитин возглавлял АСИ с момента его создания в 2011 году. Задачи агентства — продвижение приоритетных проектов и улучшение предпринимательского климата в регионах.

Сергей Митин возглавил Новгородскую область в августе 2007 года. До этого, в 2004-2007 годах, занимал должность замминистра сельского хозяйства, в 2000-2004 годах — замминистра промышленности, науки и технологий.