В Карелии опровергли слухи об отставке главы республики

Глава Карелии Александр Худилайнен не планирует подавать в отставку. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила его пресс-секретарь Марина Кабатюк, передает ТАСС.

«У нас нет никаких новых вводных. У нас все спокойно», — сказала представительница руководителя республики, комментируя информацию газеты «Ведомости» о возможности досрочного сложения им полномочий.

Сейчас Худилайнен работает с членами президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, которые находятся в Карелии, уточнила Кабатюк.

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«Понятно, что вся история, происходящая в СМИ, связана с тем, что у ряда губернаторов в 2017 году заканчиваются полномочия, и у журналистов к этому пристальное внимание до решения президента. А мы ждем решения президента», — пояснила пресс-секретарь в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Накануне вечером, 7 февраля, «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Худилайнен может досрочно сложить полномочия. По данным издания, на посту главы республики его может сменить руководитель Рослесхоза Иван Валентик.

В тот же день стало известно об отставке главы Бурятии Вячеслава Наговицына. 6 февраля прошение об отставке президенту России Владимиру Путину подал губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Худилайнен был назначен главой республики в 2012 году. Срок его полномочий истекает в мае 2017-го. В октябре прошлого года он заявлял, что готов участвовать в выборах главы Карелии, если его работу на этом посту одобрит глава государства.