Песков объяснил принцип подбора кандидатов на губернаторские посты

Кремль располагает достаточно длинной «скамейкой запасных» для замещения государственных должностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обновление губернаторского корпуса, передает корреспондент «Ленты.ру», во вторник, 7 февраля.

«Вы сами видите по назначениям последних месяцев, последнего года, наверное, что ставка делается на энергичных, молодых, харизматичных профессионалов, которые уже имеют определенный опыт работы и зарекомендовали себя как действительно эффективные управленцы», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, кого Кремль видит в качестве сменщиков глав российских регионов.

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Комментируя вопрос, можно ли утверждать, что ставка делается на представителей какого-либо блока, к примеру силового, Песков отметил, что судя по назначениям, можно говорить о различных вариантах. «Все назначения связаны с силовиками? Нет. Все назначения связаны бизнесменами? Нет. Все назначения связаны только с бюрократами? Тоже нет. Поэтому здесь абсолютна поливариантность», — добавил пресс-секретарь.

Ранее во вторник глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал главе государства заявление о досрочном сложении полномочий. «Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике», — пояснил свое решение Наговицын.

6 февраля прошение об отставке Путину направил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Президент подписал соответствующий указ. Врио главы региона назначен Максим Решетников, ранее руководивший столичным департаментом экономической политики и развития.

В тот же день газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю допустила отставку нескольких руководителей субъектов федерации. Среди вероятных кандидатов, в частности, значились руководитель Пермского края (Виктор Басаргин) и глава Бурятии (Вячеслав Наговицын).

