Песков оценил применение «практики варягов» в регионах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал практику назначения руководителями регионов людей, не имеющих отношения к этим территориям. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 13 февраля.

«Далеко не всегда и далеко не везде применяется "практика варягов", как вы это называете. Собственно приглашаются президентом на работу люди, которые родом из регионов, которые начинали свой трудовой путь весьма экспертный в этих регионах», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Материалы по теме Пилот на вылет Пермский губернатор стал первым в череде увольняемых глав регионов

Представитель Кремля также сообщил, что президент Владимир Путин планирует посвятить первую половину недели «вопросам различных регионов». В течение дня глава государства может принять кадровые решения в связи с прошением об отставке губернатора Новгородской области Сергея Митина, добавил он.

Ранее в понедельник стало известно, что Митин решил досрочно подать в отставку. Он обратился к главе государства с просьбой дать ему новое поручение.

7 февраля в отставку подал глава Республики Бурятии Вячеслав Наговицын. На этом посту его сменил бывший замглавы Минтранса России Алексей Цыденов, родившийся в Читинской области (сейчас — Забайкальский край).

Днем ранее о сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Врио руководителя Прикамья был назначен бывший глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников — уроженец Пермского края.