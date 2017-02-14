Депутат Госдумы Любимов стал врио главы Рязанской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалева и назначил врио руководителя региона депутата Госдумы Николая Любимова («Единая Россия»). Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 14 февраля.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в сообщении.

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Олег Ковалев, руководивший Рязанской областью с 2008 года, объявил о досрочном сложении полномочий ранее во вторник. На заседании регионального правительства он заявил, что выполнил поставленные перед ним задачи и не планирует баллотироваться на новый срок. Он также отметил, что область активно развивается и у нее есть большой потенциал.

Официальный представитель Кремля, комментируя отставки четырех руководителей субъектов Федерации, произошедшие с начала февраля, назвал происходящее нормальным ротационным процессом. Он также добавил, что главы регионов подстраиваются под существующий электоральный календарь.

45-летний Любимов является членом комитета ГД по бюджету и налогам нижней палаты парламента седьмого созыва с сентября 2016 года. В период с 2015 по 2016 годы депутат Законодательного собрания Калужской области шестого созыва. С 24 сентября 2015 года — председатель регионального парламента.

Ранее, с 2011 по 2015 годы, работал заместителем губернатора Калужской области. Одновременно с сентября 2011-го был руководителем администрации главы региона. В 2007-2010 годах — городской голова Калуги.