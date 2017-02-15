Врио главы Бурятии попросил митрополита благословения на работу

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов встретился с митрополитом Улан-Удэнской и Бурятской епархии Владыкой Савватием и попросил благословения на работу в качестве руководителя региона. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ИА «Буряад Yнэн».

«Я пришел просить вашего благословения на такую ответственную работу. С божьей помощью и поддержкой людей, надеюсь, все сделаем правильно», — приводит издание слова чиновника.

Отмечается, что за день до этого Цыденов посетил Иволгинский дацан, где встретился с Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым.

Цыденов был назначен временно исполняющим обязанности главы Бурятии указом президента России Владимира Путина 7 февраля. До этого чиновник занимал должность замминистра Минтранса РФ.

Ранее в тот же день Вячеслав Наговицын направил Путину заявление с просьбой о досрочной отставке с поста руководителя республики. Президент принял его отставку.

