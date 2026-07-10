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10:02, 10 июля 2026Экономика

Посещаемость продуктовых магазинов в России упала

«Ъ»: Посещаемость розничных магазинов в России в 2026 году резко снизилась
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В первом полугодии 2026 года посещаемость розничных магазинов в России заметно сократилась по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на сервисы, подсчитывающие трафик покупателей, пишет «Коммерсантъ».

По данным «Эвотора» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения), в продуктовых магазинах формата «у дома» клиентов стало меньше на десять процентов. Алкомаркеты и табачные магазины потеряли 14 процентов, пивные — восемь процентов, специализированные продуктовые лавки — пять процентов.

Аналитики сервиса T-Pay зафиксировали падение числа чеков в супермаркетах в январе-июне на четыре процента, в алкомаркетах — на 12 процентов, а в табачных магазинах — на 18 процентов. В Focus Technologies указывают, что посещаемость супермаркетов, расположенных в торговых центрах, сократилась на пять процентов.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что россияне стали реже совершать импульсивные покупки, а кроме того, все чаще они предпочитают удобным магазинам в шаговой доступности жесткие дискаунтеры.

Старший директор CMWP Зульфия Шиляева подтвердила, что темпы роста оборота розничной торговли в целом постепенно замедляются. По данным «Эвотора», в совокупности с небольшим ростом среднего чека это приводит к снижению оборота розницы, которая за первые шесть месяцев года потеряла два процента.

Ранее сообщалось, что продуктовые ретейлеры снижают число открытых новых магазинов, а лидерами по росту стали жесткие дискаунтеры.

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