Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:12, 5 ноября 2025Экономика

Магазин дешевых товаров стал лидером по росту в России

«Ъ»: «Чижик» в первом полугодии стал самой быстрорастущей FMCG-сетью в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

По итогам первого полугодия совокупная выручка 11 самых быстрорастущих FMCG-сетей (реализуют товары повседневного спроса) увеличилась на 58,74 процента, до 525 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Infoline пишет «Коммерсантъ».

Лидером среди них с результатом 89,3 процента стал жесткий дискаунтер «Чижик», оборот которого вырос до 193,84 миллиарда рублей, что лишь немногим меньше половины общей суммы. У остальных сетей оборот кратно меньше, а ближе всего по росту подобрался Ozon fresh (плюс 71,3 процента, 59,55 миллиарда рублей).

Годом ранее в тот же период общий рост выручки составлял 68,6 процента. Как отмечается в материале, замедление темпа находится в общем контексте рынка. Выручка 50 ключевых FMCG-ретейлеров также стала расти медленнее — 15,5 процента против 22,6 процента.

Изменения на рынке объясняются переходом покупателей к сберегательной модели поведения, в рамках которого и происходит их приток в «Чижик», который предоставляет наиболее дешевые товары.

Эту тенденцию подтверждает резкий рост оборота в сетях Smart, «Победа», «Чеснок» и «Рубль», которые также работают в формате жесткого дискаунтера. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что такие сети опережают другие форматы в 2,5 раза и более. По его мнению, их экспансия будет продолжаться, потому что пока на магазины для бедных приходится всего шесть процентов розничного товарооборота.

Ранее сообщалось, что россияне после снижения расходов на многие категории товаров начали экономить на еде. С января число покупок росло все медленнее, пока не перешло к снижению. В последнее время аналитики отмечают снижение продаж уже в базовых категориях товаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет активная милитаризация региона». НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области

    Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил на обвал рынка США

    Москвичам покажут реальность

    Минобороны России назвало критическим положение ВСУ на двух участках в зоне СВО

    Объявлено о планах Зеленского использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

    Все iPhone призвали срочно обновить

    Россиянин бросил семью при задержании и уплыл от сотрудников ДПС

    Врач предупредил о тревожном сигнале в туалете

    Задержание собиравшего данные для НАТО россиянина попало на видео

    Возлюбленная Тимати в откровенном наряде снялась с рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости