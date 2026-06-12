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01:39, 12 июня 2026Из жизни

«Радио Судного дня» сообщило об изоляторном негоцианте

«Радио Судного дня» передало сообщения «изоляторный» и «негоциант»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала двойное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Вечером 11 июня в эфире прозвучал цифрово-буквенный код, сопровождавшийся словами «изоляторный» и «негоциант».

До этого УВБ-76 повторила два загадочных сообщения из 2021 года. В первой шифровке фигурировало слово «шарфотол», во второй — «медиумизм».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

В 2025 году Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

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