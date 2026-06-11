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17:40, 11 июня 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» повторила две шифровки из 2021 года

Радиостанция УВБ-76 передала два загадочных слова, впервые прозвучавших пять лет назад
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ahwan77 / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 повторила два загадочных сообщения из 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первая шифровка прозвучала в эфире так называемой радиостанции Судного дня 10:56 по московскому времени. В ней фигурировало слово «шарфотол». Второе слово последовало в 13:05, это был «медиумизм».

Сообщения с таким содержанием уже звучали на УВБ-76. Слово «шарфотол» было передано почти пять лет назад — 18 августа 2021 года, «медиумизм» впервые появился в эфире 10 сентября 2021 года.

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УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

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