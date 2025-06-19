Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня»

РКН: Данные о работе частоты Радиостанции Судного дня не являются общедоступными

Роскомнадзор (РКН) впервые прокомментировал работу «Радиостанции Судного дня» УВБ-76, об этом сообщает RT.

В публикации отмечается, что радиодиапазон, в который входит частота работы станции 4625 кГц, предназначен, согласно постановлению правительства, для радиоэлектронных средств любого назначения. Теоретически, вещать может любое физическое лицо, указали журналисты.

Роскомнадзор заявил, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — ответили в РКН на запрос RT.

16 июня «Радиостанция Судного дня» передала одно и то же сообщение дважды в течение 24 часов. В 13:20 в эфире радиостанции прозвучало слово «малоснежный», а в 14:58 — «сэвошлюп». При этом 15 июня, меньше чем за сутки до этого, на фоне продолжающихся атак между Ираном и Израилем на волне также передали слово «малоснежный», но с другими цифрами перед ним.

УВБ-76 — это коротковолновая военная радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что основное время на частоте слышны только эфирные шумы и жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения в виде словоформ, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями, а также со специальной военной операцией на Украине.

