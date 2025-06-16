«Радиостанция Судного дня» передала одно и то же слово дважды за сутки

«Радиостанция Судного дня» передала слово «малоснежный» дважды за сутки

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала одно и то же сообщение дважды в течение 24 часов. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

16 июня в 13:20 в эфире радиостанции прозвучало слово «малоснежный», а в 14:58 — «сэвошлюп». При этом 15 июня, меньше чем за сутки до этого, на фоне продолжающихся атак между Ираном и Израилем на волне также передали слово «малоснежный», но с другими цифрами перед ним.

2 июня в 16:00 в эфире радиостанции прозвучало слово «ибобаза». Это произошло сразу после завершения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не используется для передачи секретных данных. Он предполагает, что кто-то просто «пробивается» в эфир. «У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг», — подчеркнул специалист.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.