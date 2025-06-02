«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слово «ибобаза» после переговоров в Стамбуле

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 прозвучало слово «ибобаза»

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

2 июня в 16:00 в эфире радиостанции прозвучало слово «ибобаза». Это произошло сразу после завершения второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

Днем 1 июня сообщалось, что УВБ-76 передала целых восемь загадочных сообщений: «уткорой», «моржовый», «луговой», «пчелодер», «буйнак», «веселье», «пупсолет» и «боброскот». Однако авторы Telegram-канала утверждают, что это фейк, который вбросил в информационное пространство основатель движения «Мужское государство» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислав Поздняков.

До этого станция оживала 31 мая. Тогда в эфире звучали слова «лучоторг» и «копна».

17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не используется для передачи секретных данных. Он предполагает, что кто-то просто «пробивается» в эфир. «У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг», — подчеркнул специалист.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.