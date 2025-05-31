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02:46, 31 мая 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два загадочных сообщения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Julien Maculan / Unsplash

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

29 мая в 13:03 в эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19:16 — слово «копна».

До этого станция оживала 26 мая. Тогда в эфире прозвучали слова «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный».

До этого радиолюбители зафиксировали на УВБ-76 целых десять таинственных сообщений за два дня

17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

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