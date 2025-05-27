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10:25, 27 мая 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала три загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала три сообщения за день
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

26 мая в 11:24 в эфире радиостанции прозвучали слова «скирд» и «вюртемберг». За ними в 13:10 последовало слово «арыкорифт», а в 14:51 на той же волне передали слово «безмотивный».

До этого станция оживала 22 мая. Тогда в эфире прозвучали слова «беззлобие» и «хрюкостяг». 19 мая в преддверии телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станция также передала слова «блефопуф» и «болтанка».

17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

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Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не используется для передачи секретных данных. Он предполагает, что кто-то просто «пробивается» в эфир. «У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг», — подчеркнул специалист.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.

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