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19:43, 22 мая 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала два загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала слова «беззлобие» и «хрюкостяг»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: FS11 / Shutterstock / Fotodom

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала два новых загадочных сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

22 мая в 13:13 в эфире радиостанции прозвучало слово «беззлобие», а за ним, в 14:24, последовало слово «хрюкостяг». До этого радиостанция оживала 19 мая, в преддверии телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда станция также передала два слова: «блефопуф» и «болтанка».

До этого радиолюбители зафиксировали на УВБ-76 целых десять таинственных сообщений за два дня. 24 и 25 апреля им удалось различить такие шифровки, как «целостат», «биржевик», «швеллер», «верхожом», «стечение» и «клюквенный».

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17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не используется для передачи секретных данных. Он предполагает, что кто-то просто «пробивается» в эфир. «У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг», — подчеркнул специалист.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.

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