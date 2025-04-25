«Радиостанция Судного дня» передала сразу десять загадочных сообщений за два дня

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала десять новых сообщений за два дня

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 за четверг, 24 апреля и пятницу, 25 апреля, передала в эфир десять загадочных сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В четверг, 24 апреля, 13:04 по Москве в эфире прозвучало слово «двинский», а через 13 минут сразу две шифровки — «целостат», а затем «биржевик». В 14:07 радиолюбители зафиксировали сообщение «швеллер», в 14:46 — «верхожом», а спустя 10 минут — «стечение».

Затем в 15:23 в эфире передали слова «пукосмак», «лорошток» и «зубролиф». В 15:42 услышали слово «наложенье». Наконец, в 17:01 прозвучала шифровка «бродолай», а через 20 минут — «шликомопс».

На момент написания новости в пятницу, 25 апреля, зафиксировали только передачу в 12:11. Кто-то передал в эфир слово «клюквенный».

17 декабря в эфире УВБ-76 внезапно началась трансляция песни Shaman «Я — русский», темы из балета «Лебединое озеро» и гимна СССР. Предположительно, это мог быть взлом.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 вряд ли передает какие-то секретные данные. «У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг», — предположил специалист.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция. Она начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей УВБ-76 получила название «жужжалка», потому что 99,99 процента эфира составляет обычное радиолокационное жужжание.