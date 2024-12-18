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11:55, 18 декабря 2024Наука и техника

Военный эксперт развеял миф о «Радиостанции Судного дня»

Военэксперт Дандыкин: радиостанция УВБ-76 не способна передавать никаких шифров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Военный эксперт Василий Дандыкин развеял миф о «Радиостанции Судного дня» УВБ-76. Его слова передает издание News.ru.

17 декабря выяснилось, что таинственная радиостанция УВБ-76 начала транслировать в эфире песню Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР. Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что УВБ-76 не способна передавать какие-то секретные данные.

«Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи», — заметил Дандыкин. Эксперт привел в пример командиров подлодок, которые вскрывают пакеты с приказами сразу после погружения, а не получают информацию с помощью радио.

Василий Дандыкин заявил, что на эти волны мог «кто-то пробиться», из-за чего в эфире, в том числе, прозвучала песня Shaman. «У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг», — подчеркнул специалист.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка», так как большую часть времени транслирует монотонные и гудящие звуки.

13 декабря «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выпустила в эфир 24 сообщения за сутки. Первыми в эфире прозвучали загадочные слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка»

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