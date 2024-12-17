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07:29, 17 декабря 2024Наука и техника

«Радиостанция Судного дня» вывела в эфир 24 загадочных сообщения

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 выпустила в эфир 24 сообщения за сутки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Harsh Kumar / Unsplash

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 в пятницу, 13 декабря, выпустила в эфир 24 сообщения за сутки. Об этом пишет издание «Аргументы и факты».

Так, первыми в эфире прозвучали загадочные слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка». Кроме того, в течение дня были выданы не менее загадочные фразы, такие как «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна».

Последним словом, которое прозвучало в эфире станции, стало «бродощелк». Оно прошло в радиоволнах в 17:14 по московскому времени. УВБ-76 работает круглосуточно, но практически все время ее эфира занимает обычное радиолокационное «жужжание».

В ноябре стало известно, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо обнаружили, что ледник Судного дня более уязвим к обрушению, чем считалось ранее. Этот ледник уже теряет около 50 миллиардов тонн льда ежегодно, способствуя 4-процентному общемировому повышению уровня моря.

Также ранее сообщалось, что арктическое хранилище семян «Судного дня» на острове Шпицберген в Норвегии пополнили 30 тысячами новых образцов. Всемирное семенохранилище Свалбард создали в 2008 году. Оно спрятано в горе и предназначено для защиты от масштабных катастроф, таких как ядерная война или глобальное потепление.

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