Хранилище семян «Судного дня» пополнили десятками тысяч новых образцов

Хранилище семян «Судного дня» в Норвегии пополнили 30 тысячами новых образцов

Арктическое хранилище семян «Судного дня» на острове Шпицберген в Норвегии пополнили 30 тысячами новых образцов. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Всемирное семенохранилище Свалбард создали в 2008 году. Оно спрятано в горе и предназначено для защиты от масштабных катастроф, таких как ядерная война или глобальное потепление. Хранилище, расположенное в условиях вечной мерзлоты, также играет важную роль в восстановлении десятков коллекций семян по всему миру, поврежденных в результате войн.

Нынешний взнос — крупнейший с 2020 года. По словам хранителя Свалбарда, новое пополнение семенного фонда говорит о том, что в мире возросли опасения из-за угроз масштабных военных конфликтов и изменения климата.

Новые образцы, в частности, впервые предоставила Боливия. Семена собрали более 125 фермерских семей со всей страны. Также взнос для хранилища в первый раз сделал Чад. Из этого африканского государства прислали 1145 образцов кунжута, риса, кукурузы и сорго. Все эти сорта способны расти в условиях повышенных температур и нерегулярных осадков.

Всего взнос сделала 21 страна, включая Палестину.

Ранее сообщалось, что женщина из США, известная как «королева Судного дня», потратила состояние, чтобы запастись припасами на случай третьей мировой войны. На протяжении десяти лет она закупала запас медикаментов и предметов первой необходимости, электротоваров, защитных средств и продуктов питания на год для всей семьи.