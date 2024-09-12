«Королева Судного дня» потратила состояние на подготовку к третьей мировой войне

Американка потратила на подготовку к Судному дню 1,8 миллиона рублей

Женщина из США потратила состояние, чтобы запастись припасами на случай третьей мировой войны. Об этом она рассказала YouTube-каналу Truly.

Мать троих детей 35-летняя Кристал Кристенсен известна на платформе TikTok как «королева Судного дня». Она ведет блог и выкладывает ролики, где показывает процесс подготовки к возможным катастрофам, которые могут ждать США и мир. Американка убеждена, что в свете таких событий, как пандемия, текущие вооруженные мировые конфликты и постоянные беспорядки в США, невозможно перегнуть палку в попытке подготовиться к худшему сценарию из возможных.

На протяжении десяти лет Кристенсен закупала запас медикаментов и предметов первой необходимости, электротоваров, защитных средств и продуктов питания на год для своей семьи. Всего женщина потратила на припасы 20 тысяч долларов (примерно 1,8 миллиона рублей). «Я готовлюсь ко всему, будь то обрушение интернета и отключение электричества, новая пандемия, гражданская война, беспорядки или третья мировая война. Мы всегда готовимся к худшему сценарию развития событий и всегда надеемся на лучшее», — сказала Кристенсен.

Вместе со своим мужем Дереком, с которым она вместе15 лет, они растят детей, выращивают и консервируют овощи в собственном огороде. Кристал учит навыкам выживания дочку с сыновьями, а также делится инструкциями на случай чрезвычайных происшествий и катастроф в социальных сетях.

Цель Кристенсен — запастись продовольствием и другими вещами, чтобы их хватило на пять лет автономной жизни. Она также хочет отключиться от централизованного водоснабжения и электричества.

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