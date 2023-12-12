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15:49, 12 декабря 2023Из жизни

Открыт подземный город на 10 тысяч человек для желающих пережить конец света

В США оборудовали подземный город для желающих пережить конец света

Фото: Mark McGregor / Unsplash

Американская компания Vivos оборудовала подземный город, способный пережить конец света. Об этом сообщает издание Metro.

Гигантское убежище, способное вместить 10 тысяч человек, сооружено на месте бывшей военной базы в горах американского штата Южная Дакота. Убежище меньшего размера уже открыто в штате Индиана, еще одно строится в Германии.

По словам исполнительного директора Vivos Данте Вичино, за год число желающих забронировать место в бункере выросло на более чем две тысячи процентов, а продажи увеличились на 300 процентов.

Пока все остальные лихорадочно думают, что делать, члены нашего сообщества вместе с сотнями единомышленников спокойно направятся в назначенные им убежища, готовые закрыться за тяжелыми дверями и пережить любые угрозы, бушующие на поверхности

Данте Вичиноисполнительный директор Vivos

Компания утверждает, что убежища рассчитаны на автономную работу без связи с поверхностью в течении по меньшей мере одного года. Одно место в личном бункере в Южной Дакоте обойдется клиентам в 55 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). В Индиане дешевле: 35 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) на человека, причем обладатели дефицитных специальностей могут рассчитывать на скидку.

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Ранее сообщалось, что житель американского штата Висконсин спрятался в лесу, чтобы не иметь дела с государством и не платить налоги. Для этого он укрылся в бункере глубиной 2,7 метра и длиной шесть метров с запасом баллонов с пропаном, электрогенератором и консервами. У него нашли огнестрельное оружие, лук со стрелами и три ножа.

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      Олег Парамонов
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