Открыт подземный город на 10 тысяч человек для желающих пережить конец света

В США оборудовали подземный город для желающих пережить конец света

Американская компания Vivos оборудовала подземный город, способный пережить конец света. Об этом сообщает издание Metro.

Гигантское убежище, способное вместить 10 тысяч человек, сооружено на месте бывшей военной базы в горах американского штата Южная Дакота. Убежище меньшего размера уже открыто в штате Индиана, еще одно строится в Германии.

По словам исполнительного директора Vivos Данте Вичино, за год число желающих забронировать место в бункере выросло на более чем две тысячи процентов, а продажи увеличились на 300 процентов.

Пока все остальные лихорадочно думают, что делать, члены нашего сообщества вместе с сотнями единомышленников спокойно направятся в назначенные им убежища, готовые закрыться за тяжелыми дверями и пережить любые угрозы, бушующие на поверхности Данте Вичино исполнительный директор Vivos

Компания утверждает, что убежища рассчитаны на автономную работу без связи с поверхностью в течении по меньшей мере одного года. Одно место в личном бункере в Южной Дакоте обойдется клиентам в 55 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей). В Индиане дешевле: 35 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей) на человека, причем обладатели дефицитных специальностей могут рассчитывать на скидку.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Висконсин спрятался в лесу, чтобы не иметь дела с государством и не платить налоги. Для этого он укрылся в бункере глубиной 2,7 метра и длиной шесть метров с запасом баллонов с пропаном, электрогенератором и консервами. У него нашли огнестрельное оружие, лук со стрелами и три ножа.