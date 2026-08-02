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22:58, 1 августа 2026 (обновлено: 23:05, 1 августа 2026)Мир

Трамп намекнул на участие в предстоящих выборах

Трамп вновь намекнул на участие в президентской гонке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп снова решил в завуалированной форме анонсировать свое возможное участие в президентских выборах, которые пройдут в США в 2028 году. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Трамп 2028. Сделаем Америку великой снова», — гласит изображение, которое глава Белого дома прикрепил к публикации. На снимке политик стоит на фоне приветствующих его избирателей.

Недавно Дональд Трамп начал публиковать фотографии со своим портретом и надписью «2028», отсылающей к будущей президентской гонке. Действующий глава Америки уже успел заявить, что хочет стать следующим президентом США. Согласно законам страны, занимать высшее кресло можно только два раза, так что шансы на переизбрание Трампа крайне малы.

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