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22:18, 1 августа 2026 (обновлено: 22:44, 1 августа 2026)Россия

В России допустили отделение Украины от Черного моря

Депутат Чепа: Украина может быть отрезана от Черного моря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Sayenko / Reuters

Над Украиной нависла реальная угроза быть отрезанной от Черного моря. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что российские войска продолжают наступление на Донбассе и расширяют контроль над территориями в ряде областей. Чепа также добавил, что способность Украины пережить предстоящую зиму также оказалась под вопросом.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев рассказал «Ленте.ру», что Россия знает болевые точки одесского порта, а значит двух недель будет достаточно для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что удары Вооруженных сил России изолировали Одессу от остальной Украины. Он подчеркнул, что потеря порта на Черном море в долгосрочной перспективе будет иметь разрушительные последствия для украинской стороны.

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