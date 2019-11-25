Мужчина спрятался от государства и налогов в собственном бункере

Житель американского штата Висконсин прятался от государства в лесном бункере. Об этом сообщает сайт Newsweek.

41-летний Джеффри Графф (Geoffrey Graff) выкопал бункер глубиной 2,7 метра и длиной шесть метров в лесистой местности вблизи реки Милуоки и поселился в нем. Он хранил в бункере огнестрельное оружие, три ножа, гриль, баллоны с пропаном, электрогенератор, инструменты и консервы, а также лук со стрелами, сделанными из стержневых вех (сигнальные колышки, которые втыкаются в снег — прим. «Ленты.ру»).

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Вместе с американцем в лесу жили его собаки. По словам пожелавшего остаться анонимным родственника Граффа, он не хотел жить в обществе и платить налоги.

20 ноября полиция обнаружила убежище после того, как местные жители пожаловались на стрельбу в лесу. Гоафф пояснил, что был расстроен из-за того, что его собаки убежали.

Оказалось, что владения, где жил мужчина, принадлежат Техническому колледжу Милуоки. Представители колледжа сообщили, что не давали Граффу разрешения жить на их территории, но подчеркнули, что эта зона не используется студентами, поэтому обитатель бункера не представлял для них опасности.

Власти Милуоки ведут расследование. Они не обнаружили мотива Граффа жить в бункере и установили, что мужчина не придерживается какой-либо идеологии. Неизвестно, сколько времени отшельник жил в бункере, но полицейские предполагают, что это был продолжительный срок. Правоохранители рассматривают возможность предъявить мужчине обвинения во владении короткоствольным ружьем, ношении скрытого оружия и проникновении на чужую территорию.

В 2009 году Граффа арестовывали за нарушение общественного порядка. Он ехал на велосипеде по улице Милуоки, а за ним бежали восемь его собак. В 2012 году мужчина подрался с полицейскими. Тогда его обвиняли в сопротивлении сотруднику правоохранительных органов.

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