Обама тайно готовился прятаться от ядерного удара и построил себе бункер

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Пока Барак Обама занимал должность президента США, под западным крылом Белого дома был построен пятиэтажный подземный бункер. Об этом бывший репортер Washington Post Рональд Кесслер написал в книге «Белый дом Трампа: изменение правил игры». Фрагменты книги опубликованы в издании Washington Examiner.

Стройка бункера была начата в 2010 году и была закончена только к концу второго срока Обамы. Американскому бюджету новое сооружение обошлось в 376 миллионов долларов.

Автор книги добавляет, что само существование бункера засекречено. Однако известно, что бомбоубежище посетил Дональд трамп, когда избрался президентом Соединенных Штатов.

Под восточным крылом Белого дома есть еще один бункер, называемый центром по чрезвычайным операциям президента.
Кеслер пишет, что в день Трамп получает в письмах около шести-восьми угроз. Примерно столько же получали Барак Обама и Джордж Буш-младший.

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