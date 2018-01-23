Наука и техника
 
Последние новости
Объявлены номинанты на «Оскар»
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Оскар»
Россияне обхитрили инфляцию
Европейцы испугались угнанной фуры с химикатами для бомб
Министр Оренбуржья снял ролик про распил бюджета и был уволен
Стали известны имена отстраненных от Олимпиады российских хоккеистов
Появились снимки внутренностей секретной российской боемашины

Секретный российский бункер перенесли в Minecraft

Перейти в «Мою Ленту»
Nuclear Threat Initiative / YouTube

Аналитики из Института международных исследований Мидлбери воспроизвели секретные ядерные бункеры США и России времен холодной войны в игре Minecraft. Видео с демонстрацией опубликовано на YouTube. Игроки также получили доступ к сооружениям.

Специалисты использовали снимки со спутников, а также секретные документы, которые, по их словам, находятся в открытом доступе. Они воссоздали подземный командный пункт системы 15Э601 «Периметр» РВСН, который находится в горном массиве «Косьвинский Камень», а также американский Raven Rock в штате Пенсильвания, который занимает площадь в 263 гектара и строился как запасной бункер для первых лиц государства.

Однако создатели не могли использовать полную информацию об этих сооружениях и некоторые «пробелы» восполняли самостоятельно, основываясь на собственных догадках.

По словам авторов, проект должен напоминать об ужасах ядерной войны и разрушениях, которые она принесет. По мнению специалистов, несмотря на слова о попытках снизить вероятность начала войны, политики активно к ней готовятся. «Риск ядерной войны достаточно велик, и США с Россией тратят миллиарды долларов на то, чтобы удержать лидерство», — считают в Институте международных исследований Мидлбери.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США раскрыли планы подготовки России к ядерной войне
Секретный бункер времен холодной войны попал на видео
В Арктике обнаружили секретную базу нацистов времен Второй мировой
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0122 января

Свои ребята

Россия угробила советскую космонавтику. Кто виноват?
19:45 7 января

В сети показали загнивающую уникальную бронетехнику СССР

15:03Сегодня

Со SpaceX сняли обвинение в потере секретного спутника

10:00Сегодня

Робота-продавца уволили за тупость и плохие шутки

Наука и техника00:0311 января

Другой мир

Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
04:0029 декабря 2017

Раскрыт способ борьбы с зависимостью от сигарет

12:56Сегодня

Объяснен вред сожительства с женщиной

04:09Сегодня

Открыт новый вид вселенных

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
05:0126 декабря 2017

Американец накачался с помощью генной модификации

11:57Сегодня

У черных дыр нашли «отрыжку»

00:01Сегодня

В США раскритиковали новейшую разработку «Калашникова»

Россия
«Только так можно человека вырвать у смерти»
Почему закрытые двери реанимаций — угроза для больниц и пациентов
Министр Оренбуржья снял ролик про распил бюджета и был уволен
Виновник трагедии«Часто шутил про бурятов, расизма не скрывал»
Одноклассник об ученике, устроившем резню в бурятской школе
«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»
Голые россияне и духовность. Что еще нужно для счастья
Аптекарей обяжут предлагать дешевые аналоги дорогих лекарств
В Кремле ответили на претензии Киева по возврату вооружения
Песков прокомментировал отстранение Шипулина и Ана от Олимпиады
Все материалы
Мир
Бойцы отряда YPG Покатились помидоры
В Сирии новая война: Турция убивает курдов при молчаливом согласии России
Воевавший против сирийцев соратник Хаттаба поехал воевать за Турцию
Малайзийцы вновь поищут пропавший четыре года назад «Боинг»
Польский кабан ворвался в церковь и сломал Христа
Российские военные вернули 10 тысяч беженцев в Сирию
Красные и опасные
Китайские наемники воюют по всему миру. На родине про них снимают боевики
«Я ненавижу тупых людей»
Жестокая бойня в школе сделала двух садистов героями Америки
Все материалы
Бывший СССР
Назад в горы: из Донбасса ушла крупнейшая украинская бригада
«Закарпатский легион» воевал под Донецком и Луганском
Грузия получила от США первые противотанковые комплексы Javelin
Бес попутал
Москва и Киев сражаются за души украинцев
День соборности Украины отпраздновали с картой страны без Крыма
Названа годовая зарплата Порошенко
Белоруссия усилит охрану от прибалтов и украинцев
Избитый в Киеве британец пообещал вставить зубы и вернуться на Украину
Все материалы
Экономика
Иванка Трамп, Кристин Лагард и Ангела МеркельБабий бунт
Главное бизнес-событие мира захватили женщины. Они ждут Дональда Трампа
Внутренний долг России вырос на триллион рублей
ЦБ выпустил монету к юбилею Высоцкого
Майнишь небось
Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи
Залетная чайка
Казахи два года рисовали новые деньги. Теперь их засудят за кражу птиц
Российские пенсии потратят на саудовскую нефть
Британцев уличили в просмотре порно и скачек на работе
Все материалы
Силовые структуры
«Все знали, что меня вырежут вместе с семьей»
Он зачищал Кавказ от боевиков. Теперь они охотятся на него, а полиции все равно
Быстрые и опасные
Самые популярные машины российских бандитов из лихих 90-х
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Бывшую жену вице-премьера Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Напавшего на бурятскую школу подростка отправили в СИЗО
Главного следователя Москвы обвинили в помощи Шакро Молодому
ФСБ потребовала отказаться от производства взрывчатки на время ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Свои ребята
Россия угробила советскую космонавтику. Кто виноват?
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
Придется подождать
От России после конца света до войны со зловещей сектой: главные игры 2018 года
Секретный российский бункер перенесли в Minecraft
Со SpaceX сняли обвинение в потере секретного спутника
Робота-продавца уволили за тупость и плохие шутки
Объяснен вред сожительства с женщиной
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Шарапова заслужила второй шанс»
Легенда тенниса Борис Беккер — о российских игроках и разрыве с Джоковичем
МОК развалил две пары российских фигуристов
В Госдуме заговорили о бойкоте Олимпиады
Хоккейная сборная России останется без ведущих игроков на Олимпиаде
Названа причина недопуска российских спортсменов на Олимпиаду
Шипулина и Устюгова не пустили на Олимпиаду
Лидеров конькобежной сборной России оставили без Олимпиады
Все материалы
Культура
Эпоха сильных женщин
Жанна Моро: секс-символ старой Франции и муза интеллектуалов
Сексуальная контрреволюция
Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
Бабы с яйцами
Голая натура, кровь и гадюки: мир глазами феминисток
Объявлены номинанты на «Оскар»
Умер Тинки-Винки из «Телепузиков»
В Минкульте сочли «Смерть Сталина» экстремистской
Умерла женщина с пропагандистского плаката We Can Do It!
Все материалы
Интернет и СМИ
«Орет, психует, может головой об пол биться»
Пока дети устраивают массовые бойни, взрослые винят интернет, аниме и GTA
Омерзительно, но приятно
Если везде лепить сырое мясо, то можно прославиться на весь мир
Не баг, а фича
YouTube устал от трупов и расизма, потерял звезд и деньги. Грядет чистка
Американский блогер вступился за поглумившегося над мертвецом брата-богача
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Теория о влиянии видеоигр на жестокость людей потерпела крах
«Что? Где? Когда?» заменит знатоков детьми
Все материалы
Ценности
Некультурный код
Почему прическа русских гопников завоевывает мир
Тощим моделям велели потолстеть
Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами
Российские олимпийцы показались в новой форме
Цена на коврики для йоги поднялась до 400 тысяч рублей
В пообещавший отсутствие очередей магазин выстроилась очередь
Часы предложили заводить алым цветком
Все материалы
Путешествия
Разбор полетов: над Москвой едва не столкнулись два самолета
Что такое опасное сближение и почему оно часто заканчивается катастрофой
Опубликовано видео схода лавины после извержения вулкана в Японии
Пассажирка испытала отвращение при виде сексуальных стюардесс
Туристка случайно сняла последние минуты жизни утопленника
Раскрыт список отелей-обманщиков
Российские отели попали в черный список
Появились подробности женской драки в бизнес-классе российского лайнера
Все материалы
Из жизни
«Они считали, что русские страшные, грубые и злые»
История москвича, перебравшегося в Англию, а потом в Германию
Из мира Барби
Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Хлебнули лиха
Богачи Кремниевой долины подсели на грязную воду. Но сами они об этом не знают
Во рту китайца взорвалась поддельная батарея от iPhone
Двуногий теленок научился ходить по-человечески
Пьяная австралийка попала в аварию в прямом эфире
Подросток с опухолью носа размером с голову умер после операции
Все материалы
Модели Jeep, про которые вы не знаете
Необычные, редкие и практически неизвестные машины марки Jeep
Песок, вода и медные трубы
Как прошла тяжелейшая гонка на планете: лучшие фотографии «Дакара–2018»
«Не покупайте электромобили!»
Глава Fiat Chrysler рассказал, каким будет кроссовер Ferrari
Снимите это немедленно!
Самые безвкусные примеры украшения автомобилей
Nissan 350Z из «Тройного форсажа» опять выставили на продажу
Раскрыт интерьер лимузина проекта «Кортеж»
В России отремонтируют почти семь тысяч «Мерседесов»
Все материалы
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Копить надо было
В России наступает ипотечная депрессия. Что делать?
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
На новосибирца завели уголовное дело из-за шутки над соседом
Россиянин поселил в своей квартире двух львов
В петербургской квартире под слоями краски нашли уникальные росписи
Все материалы