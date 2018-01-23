Секретный российский бункер перенесли в Minecraft

Nuclear Threat Initiative / YouTube

Аналитики из Института международных исследований Мидлбери воспроизвели секретные ядерные бункеры США и России времен холодной войны в игре Minecraft. Видео с демонстрацией опубликовано на YouTube. Игроки также получили доступ к сооружениям.

Специалисты использовали снимки со спутников, а также секретные документы, которые, по их словам, находятся в открытом доступе. Они воссоздали подземный командный пункт системы 15Э601 «Периметр» РВСН, который находится в горном массиве «Косьвинский Камень», а также американский Raven Rock в штате Пенсильвания, который занимает площадь в 263 гектара и строился как запасной бункер для первых лиц государства.

Однако создатели не могли использовать полную информацию об этих сооружениях и некоторые «пробелы» восполняли самостоятельно, основываясь на собственных догадках.

По словам авторов, проект должен напоминать об ужасах ядерной войны и разрушениях, которые она принесет. По мнению специалистов, несмотря на слова о попытках снизить вероятность начала войны, политики активно к ней готовятся. «Риск ядерной войны достаточно велик, и США с Россией тратят миллиарды долларов на то, чтобы удержать лидерство», — считают в Институте международных исследований Мидлбери.

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