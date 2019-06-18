Миллионера с 60-метровым бункером от бомб КНДР посадили за убийство

Американскому миллионеру, обвиненному в непредумышленном убийстве рабочего, который строил под его домом бомбоубежище на случай войны с Северной Кореей, вынесли приговор. Об этом сообщает Associated Press.

Суд приговорил 28-летнего Дэниела Беквитта (Daniel Beckwitt) из города Бетесда, штат Мэриленд, к лишению свободы на 21 год. Ему придется провести за решеткой не более девяти лет, на остаток срока он осужден условно. В апреле присяжные признали его виновным в непредумышленном убийстве и в убийстве второй степени (намеренном, но не планировавшемся заранее).

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По данным следствия, в сентябре 2017 года в доме Беквитта вспыхнул пожар. Когда огонь потушили, на цокольном этаже нашли обугленное тело обнаженного мужчины. Рядом — подземный ход глубиной 6 метров, который сообщался с 61-метровым тоннелем.

Как выяснилось, Беквитта испугали новости о межконтинентальных баллистических ракетах, которые запускала Северная Корея. Он решил построить подземный бункер на случай ядерной войны и нанял 21-летнего Аскиа Хафру (Askia Khafra), с которым познакомился в интернете. Чтобы никто не знал, где находится тоннель, миллионер сам возил рабочего к себе домой и пытался убедить, что едет в другой штат. В дороге Хафре приходилось надевать непрозрачные очки.

Дэниел Беквитт Фото: Montgomery County Police Department

Несмотря на материальную обеспеченность, Беквитт жил в окружении груды мусора, а для подачи электричества в подземный ход использовал гирлянду удлинителей. Он не позаботился о безопасности рабочего даже после жалоб на запах дыма в тоннеле. Когда вспыхнул пожар, миллионер обжег лицо и надышался дымом, безуспешно пытаясь вытащить Хафру из огня.

Беквитт сделал состояние на биржевой торговле. В прошлом он выступал на хакерских конференциях с лекциями на тему хранения данных. В 2013 году ему дали условный срок за мошенничество в сфере высоких технологий.

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