Бут: Украинцы отравили американского сенатора Грэма

Украинцы могли отравить американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), незадолго до своей смерти посетившего Киев. Такую версию высказал предприниматель Виктор Бут на Радио «КП».

«У меня есть даже такая теория, что Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм (...) посетил предприятие, вернулся и умер. Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — высказался он.

Бут объяснил, что Зеленский долго не мог попасть в Белый дом, поскольку внимание американского президента Дональда Трампа было сосредоточено на конфликте с Ираном. Смерть Грэма стала поводом для Зеленского приехать в Штаты. «Мы видим, как он использовал похороны для того, чтобы встретиться и с Трампом, и с [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху, и с сенаторами», — отметил предприниматель.

Ранее Трамп на похоронах Грэма угостил вице-президента Джей Ди Вэнса мятными леденцами. Это короткое взаимодействие произошло, когда скорбящие собрались, чтобы отдать дань уважения политику.