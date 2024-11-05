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17:32, 5 ноября 2024Наука и техника

Обнаружена уязвимость ледника Судного дня

Обнаружено разрушение ледника Судного дня теплыми приливными течениями
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / Handout / Reuters

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо обнаружили, что ледник Судного дня более уязвим к обрушению, чем считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Ледник Туэйтса, расположенный в Западной Антарктиде, называют ледником Судного дня, поскольку его разрушение может привести к значительному повышению уровня моря. Этот ледник уже теряет около 50 миллиардов тонн льда ежегодно, способствуя 4-процентному общемировому повышению уровня моря. Ученые отмечают, что дальнейшее отступление Туэйтса представляет угрозу для прибрежных территорий.

Исследование, проведенное с помощью спутниковых снимков и гидрологических данных, показало, что теплые приливные течения проникают под лед, способствуя его таянию и отступлению. Климатологи надеялись, что таяние этого льда займет 100-500 лет, однако сейчас большую обеспокоенность вызывает то, что это происходит гораздо быстрее. Эта информация позволяет ученым лучше прогнозировать изменения уровня моря и разрабатывать новые методы для замедления таяния льдов.

В то же время исследователи из Дартмутского колледжа и Эдинбурга пришли к выводу, что ледник может быть менее подвержен неустойчивости морских ледяных утесов (MICI). Этот процесс ранее считался ключевым для обрушения крупных ледников, но новое исследование показало, что истончение может даже стабилизировать ледяные скалы.

Некоторые из идей по защите Туэйтса и других ледников, погруженных в море, включают создание гигантских подводных занавесов, которые хотя бы частично предотвратили бы попадание теплых приливных течений на ледниковый лед. Занавесы можно было бы сделать из ткани или даже из пузырей, если бы между Туэйтсом и теплой водой можно было разместить трубу с просверленными в ней отверстиями и прокачиваемым через нее воздухом.

Однако критики подчеркивают, что геоинженерия не может заменить меры по сокращению выбросов углерода. Ученые предостерегают от слишком сильного упора на технологические решения, отмечая, что они лишь смягчают последствия, но не устраняют основную причину изменения климата

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