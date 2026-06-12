ВСУ убили из артиллерии директора российского заповедника

Ковальчук: При ударе ВСУ погиб директор Брянского биосферного заповедника Никитенков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Суземка в Брянской области. Два мирных жителя погибли, один их которых Александр Никитенков — директор биосферного заповедника, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук на платформе «Макс».

Удар по населенному пункту был нанесен из артиллерии, отметил Ковальчук. Ранения также получили два человека, им оказали необходимую медпомощь.

Как подчеркнул врио главы региона, семьям погибших и пострадавших будет оказана поддержка и материальная помощь.

Ранее пять женщин получили контузии в результате детонации в административном здании в селе Беловское в Белгородской области. Их доставили в местную городскую больницу.