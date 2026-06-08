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18:26, 8 июня 2026Россия

Россиянки получили контузии в результате детонации в административном здании

Пять женщин получили контузии в результате детонации в административном здании в Беловском
Майя Назарова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пять женщин получили контузии в результате детонации в административном здании в селе Беловское в Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба приграничного российского региона.

Их доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

По данным белгородского оперштаба, в результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы.

Другая информация о последствиях уточняется. Представители экстренных служб начали работу в Беловском.

Ранее сообщалось, что за шесть часов над регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 124 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Атакам дронов подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым.

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