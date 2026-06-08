Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 8 июня 2026Россия

В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: За шесть часов над регионами России сбили 124 беспилотника ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

За шесть часов над регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 124 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой массированной атаке сообщили в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, под ударом оказались территриии Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Кроме того, украинские дроны сбивали над акваторией Черного моря.

О пострадавших и разрушениях на земле сведений не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны сбили 310 беспилотников над 14 регионами России. Для ударов ВСУ также применяли беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    Турист поссорился с родителями на отдыхе в Японии, отправился в одиночный поход и не выжил

    Два ушедших из России производителя одновременно объявили срочный отзыв машин

    Леонид Каневский стал мемом у иностранцев

    Врач предупредил о появляющихся за несколько дней до инсульта и инфаркта симптомах

    Продажи чипов по всему миру взлетели почти вдвое

    Катя Лель высказалась о политических амбициях

    Раскрыт неожиданный фактор повышения риска кариеса

    Турция встревожилась из-за ситуации с Украиной

    Самоловы и сюрприз с наркотиками подвели двоих российских рыбаков под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok