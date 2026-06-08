В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на регионы России

Минобороны: За шесть часов над регионами России сбили 124 беспилотника ВСУ

За шесть часов над регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 124 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новой массированной атаке сообщили в Министерстве обороны.

Атака была совершена в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, под ударом оказались территриии Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Кроме того, украинские дроны сбивали над акваторией Черного моря.

О пострадавших и разрушениях на земле сведений не приводится.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня средства противовоздушной обороны сбили 310 беспилотников над 14 регионами России. Для ударов ВСУ также применяли беспилотные летательные аппараты самолетного типа.