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02:05, 12 июня 2026Россия

Российский подросток пропал второй раз за месяц после возвращения домой

Подросток из Санкт-Петербурга снова пропал спустя день после возвращения домой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В России второй раз за июнь объявлен поиск 16-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Отмечается, что подростка обнаружили в Пензенской области 9 июня. По словам собеседницы агентства, Дмитрий вышел из дома и не вернулся на следующий день после возвращения. «Не исключено, что он может быть за пределами Петербурга», — рассказала она.

Ранее в Калужской области возбудили уголовное дело после исчезновения школьницы. Уточнялось, что 14-летняя Алла Доброскина из Обнинска ушла после уроков из школы и пропала. В тот же день около полуночи девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на трассе рядом с заправочной станцией в районе Белоусово. В этом направлении живут бабушка и дедушка девочки, однако к ним ребенок не заходил.

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