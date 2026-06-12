Российский подросток пропал второй раз за месяц после возвращения домой

Подросток из Санкт-Петербурга снова пропал спустя день после возвращения домой

В России второй раз за июнь объявлен поиск 16-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Отмечается, что подростка обнаружили в Пензенской области 9 июня. По словам собеседницы агентства, Дмитрий вышел из дома и не вернулся на следующий день после возвращения. «Не исключено, что он может быть за пределами Петербурга», — рассказала она.

Ранее в Калужской области возбудили уголовное дело после исчезновения школьницы. Уточнялось, что 14-летняя Алла Доброскина из Обнинска ушла после уроков из школы и пропала. В тот же день около полуночи девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на трассе рядом с заправочной станцией в районе Белоусово. В этом направлении живут бабушка и дедушка девочки, однако к ним ребенок не заходил.