В российском регионе ушла из школы и пропала девочка-подросток

В Калужской области возбудили уголовное дело после исчезновения школьницы

В Обнинске Калужской области третьи сутки ищут 14-летнюю Аллу Доброскину, которая ушла после уроков из школы и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Калуга».

Отец Аллы в беседе с Telegram-каналом Baza рассказал, что 21 мая Алла ушла на учебу, но домой после уроков не вернулась. В тот же день около полуночи девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения на трассе рядом с заправочной станцией в районе Белоусово. В этом направлении живут бабушка и дедушка девочки, однако к ним ребенок не заходил.

С тех пор о местонахождении подростка ничего не известно. Друзья полагали, что Алла могла поехать к своему знакомому, но ее не оказалось и там, где она может быть — родители не знают. В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Приметы ребенка: рост — 160 см, голубые глаза, волосы светлые крашеные. Перед исчезновением Алла была одета в черную кофту с капюшоном, белую рубашку, черную юбку и черные кроссовки. Тех, кто что-либо знают о местонахождении подростка, поисковики просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

Ранее в поселке Дубна Тульской области пропала трехлетняя девочка. По словам местных жителей, ребенок гулял с беговелом возле дома и пропал.