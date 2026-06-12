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02:57, 12 июня 2026Мир

Возможное отстранение Каллас от должности объяснили

Данилин: Попытки ЕС ограничить полномочия Каллас — реакция на ее непрофессионализм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Попытки ограничить полномочия верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас — это не просто аппаратная интрига, а закономерная реакция на ее профессиональную несостоятельность. Такое мнение в интервью aif.ru выразил политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Кризис вокруг фигуры Каллас ставит под удар авторитет всей Европейской комиссии и может привести к ее полному политическому забвению, считает эксперт. При этом, отмечает он, корень проблемы кроется в личных качествах главы евродипломатии и ее деструктивном стиле работы.

По словам Данилина, Каллас «агрессивно глупа» и на фоне бывшего главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля «представляется как абсолютный инфернальный субъект».

Ранее стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Европейские государства рассматривают возможность лишения Каллас должности, а ее отдела с бюджетом в один миллиард евро — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам ЕС.

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