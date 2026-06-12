Зеленский порассуждал о культуре на встрече с ЛГБТ-военным

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими деятелями культуры и ответил на вопрос ЛГБТ-военного (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из присутствующих в зале оказался представитель организации ЛГБТ-военнослужащих, который задал вопрос политику о том, нужны ли Украине культурные продукты «для нормализации явления ЛГБТ» в стране и для повышения толерантности к нему у населения.

По мнению Зеленского, необходимо открыто говорить с обществом обо всем. В рамках встречи он признался, что ощущает идентичность с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее Telegram-канал «Политика Страны» писал, что Владимир Зеленский поддержал запрещенное в России ЛГБТ-сообщество. В своей речи он упомянул живущих предрассудками «людей из XV века».

В апреле 2025 года депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Зеленский позволил проводить фестиваль ЛГБТ в праздник Пасхи. «Ничего святого у них нет», — заключил спикер.