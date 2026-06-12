Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:55, 12 июня 2026Бывший СССР

Зеленский поговорил о культуре с военными геями

Зеленский порассуждал о культуре на встрече с ЛГБТ-военным
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими деятелями культуры и ответил на вопрос ЛГБТ-военного (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Одним из присутствующих в зале оказался представитель организации ЛГБТ-военнослужащих, который задал вопрос политику о том, нужны ли Украине культурные продукты «для нормализации явления ЛГБТ» в стране и для повышения толерантности к нему у населения.

По мнению Зеленского, необходимо открыто говорить с обществом обо всем. В рамках встречи он признался, что ощущает идентичность с представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее Telegram-канал «Политика Страны» писал, что Владимир Зеленский поддержал запрещенное в России ЛГБТ-сообщество. В своей речи он упомянул живущих предрассудками «людей из XV века».

В апреле 2025 года депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Зеленский позволил проводить фестиваль ЛГБТ в праздник Пасхи. «Ничего святого у них нет», — заключил спикер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мексика обыграла ЮАР в матче открытия чемпионата мира-2026 с тремя удалениями

    Зеленский поговорил о культуре с военными геями

    «Радио Судного дня» сообщило об изоляторном негоцианте

    ВСУ убили из артиллерии директора российского заповедника

    Раскрыты пожелания Ким Чен Ына народу России

    На Западе рассказали об изменившемся отношении к Зеленскому

    В МИД ответили на вопрос о приглашении Путина на саммит G20 в США

    Задержанной из-за наркотиков звезде «Великолепного века» предрекли большой тюремный срок

    В Иране прокомментировали заявление Трампа о завершении конфликта

    Евродепутат резко высказалась о запрете на въезд россиян в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok