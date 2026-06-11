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17:05, 11 июня 2026Бывший СССР

Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество

Президент Украины Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christine Olsson / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал ЛГБТ-сообщество (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы одинаковые. У нас одинаковые права, несмотря на предрассудки людей из XV века», — заявил украинский лидер.

Зеленский также заявил о необходимости открыто говорить с обществом обо всем.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о связанном со «Списком пидорасов» секрете. Он отказался раскрывать его содержимое.

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